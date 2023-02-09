خاص «بوابة إفريقيا».. عائلة «أبو عجيلة» تكشف أخر تطورات القضية ووضعه الصحي

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

09 February, 2023

مثل المواطن الليبي «أبو عجيلة مسعود المريمي»، أمس الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، أمام المحكمة الاتحادية الأميركية في واشنطن، للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988.

وتولت المحامية العامة الأمريكية ويتني مينتر الدفاع وتمثيل «أبو عجيلة» أمام القضاء الأميركي، وذلك بناء على قرار القاضية الأمريكية موكسيلا أوبددايا، بتكليف مينتر رسميا إلى حين توكيل محامي دفاع من قبل عائلة «أبو عجيلة».

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع خاصة مع «أبو عجيلة»، في الـ 23 من فبراير الجاري.

مليون دولار لفريق الدفاع

وقال «عبد المنعم المريمي» ابن شقيق «أبو عجيلة» والمتحدث باسم العائلة، في تصريح لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»، إن “العائلة توصلت إلى اتفاق مع فريق من المحامين المختصين، وسيتم توقيع العقود قريبا جدا واستكمال الإجراءات حتى يتمكن الفريق من توالي مهام الدفاع عن «أبو عجيلة» أمام القضاء الأميركي”.

في حين كشف «عبد المنعم المريمي»، أن مكتب المحاماة اشترط دفع العائلة مبلغ مليون دولار في حسابه كأتعاب أولية للدفاع عن «أبو عجيلة»، وتابع “العقد يشترط أيضا أن يظل حساب المكتب به رصيد احتياطي بمبلغ 250 ألف دولار وإلا تقوم الشركة بإخطار من ينوب عن «أبو عجيلة» وتتوقف عن العمل في القضية حتى يقوم العميل بتزويد المكتب بالأموال ليصل إلى 750 ألف دولار”.

وكشف «عبد المنعم المريمي» أن العائلة تمكنت من التواصل هاتفيا مع «أبو عجيلة»، للاطمئنان على حالته ووضعه الصحي. وأعربت العائلة عن أملها في أن تساهم المكالمة في تحسين حالته الصحية والنفسية.

البحث عن الدعم

وضمن عمليات البحث عن الدعم، تقدمت أسرة «أبو عجيلة» بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع إلى وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان خالد مسعود عبدربه. وأصدر الوزير تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وكانت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد سلمت في ديسمبر 2022، المواطن الليبي «أبو عجيلة مسعود المريمي»، المشتبه به في قضية لوكربي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه «أبو عجيلة» (71 عاماً)، 3 تهم جنائية تشمل تهمة تدمير طائرة أدى إلى وفاة الركاب، وتهمة تخريب طائرة تستخدم في الأعمال التجارية، وتهمة استخدام متفجرات أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص.