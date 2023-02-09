الطاهر السني يبحث مع أنطونيو غوتيرش تطورات الوضع السياسي في ليبيا

نيويورك 9 فبراير 2023م (وال) ـ ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأوضح السني في تغريدة على “تويتر” أنه أكد للأمين العام ضرورة دعم المجتمع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

وأضاف السني: “أكدنا على أهمية القيادة والملكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية.”

من جانبه أكد غوتيريش على حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع، وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الخاص عبدالله باتيلي من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا، بحسب التغريدة. (وال)

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