أسعار جديدة لـ”الكهرباء” وإعفاء للملتزمين بالدفع عبر المصارف

أقرت حكومة الوحدة الوطنية أسعارا جديدة لبيع للطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء.

وأعفت الحكومة في قرار أصدرته الأربعاء بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء، في مادته الثانية، المشتركين من نوع ” منزلي” المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

كما أعفت الحكومة المشتركين نوع “منزلي” حتى تاريخ اشتراكهم في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات، والتوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

وحدد القرار الصادر القيمة التعريفية لاستهلاك الكهرباء ابتداء من ” 0.5″ ميجاوات في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة ” 1000″ درهم لكل كيلو وات في الساعة، وذلك وقفا لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة شركة الكهرباء.

وشهد فصل الشتاء الجاري تحسنا ملحوظا في الشبكة الكهربائية، متزامنا مع أعمال صيانة وعمرة جسيمة لمحطات الكهرباء والتي تعتبر أضخم أعمال صيانة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أقرت في منتصف يوليو الماضي، أسعار بيع الطاقة الكهربائية.

ووفقا لتقديرات الأجهزة الرقابية والمصرف المركزي فإن ليبيا تنفق سنويا نحو 615 مليون دولار لدعم الكهرباء، في ظل عدم سداد المواطنين للفواتير بانتظام.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية+ الشركة العامة للكهرباء + ليبيا الأحرار

