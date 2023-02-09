افتتاح معرض “صنع في الجزائر” بطرابلس في نسخته الثانية

افتتح على أرض معرض طرابلس الدولي، مساء أمس الأربعاء، معرض “صنع في الجزائر” في نسخته الثانية، بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، نوري قطاطي، وسعد الحنيش.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 55 شركة جزائرية بمختلف المجالات وتستمر فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري.

وحضر فعاليات الافتتاح السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، وعدد من المسؤولين في حكومة الوحدة ولفيف من أصحاب الأعمال والشركات والمصانع الجزائرية المشاركة بالمعرض.

حيث أكد وكيل وزارة الاقتصاد، نوري قطاطي، على أهمية التعاون بين ليبيا والجزائر وما يتيح هذا المعرض من فرص للتبادل التجاري وفرص الاستثمار.

يشار إلى أن صنع في الجزائر في نسخته الثانية بتنظيم شركة النخلة المضيئة والشريك الاستراتيجي المنطقة الحرة مصراتة ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة.

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