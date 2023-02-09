المفوضية: برنامج تدريبي لرفع الوعي بالانتخابات

بحضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب شهد المركز الاعلامي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس 9 فبراير 2023م، اختتام فعاليات برنامج التدريب العالي لسفيرات التوعية الانتخابية ومنسقي التوعية والتواصل بالمكاتب الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) ، وذلك بحضور مدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار، و رئيس قسم التدريب والإجراءات عبد الباسط النفاثي، ورئيس قسم التوعية المكلف ماجدة الكاتب ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، و المشاركين بفعاليات التدريب.

وخلال مراسم الاختتام أعربت الكلمات عن التقدير لجهود المشاركين والمشاركات كما ثمنت التزامهم بالحضور والتفاعل الايجابي طوال فترة التدريب، شاكره كل إدارات المفوضية التي ساهمت في نجاح البرنامج التدريبي.

وخلص المتدربين الى جملة من التوصيات لتطوير آليات التعاون المستقبلية بين سفيرات التوعية ومنسقي التوعية والتواصل في المكاتب الانتخابية بما يعزز من جاهزية المفوضية للانتخابات القادمة، ثم وزعت شهائد على المشاركين الذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم لما تلقوه من معلومات جديدة سوف تسهم في إنجاح العملية الانتخابية، بحسب بيان المفوضية.