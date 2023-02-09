المحامي العام بنغازي يجري جولة تفتيشية لإدارة البحث الجنائي

العنوان _ بنغازي

أجرى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي فوزي الكزة اليوم الخميس جولة تفتيشية شملت مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي.

وتجول الكزة خلال زيارته لمقر الإدارة بمختلف أقسامها ووحداتها، مطلعا على ظروف الحجز القانوني ومدى مطابقتها لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية، وكذلك مدى سلامة إجراءات الاستدلال والضبط في مختلف محاضر جمع الاستدلال وذلك خلال اجتماعه بمدير إدارة التحقيقات والاستيفاء العميد ميلود الفيتوري.

واستمع المحامي العام إلى شروح وافية حول أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة و آليات حلها، إضافة إلى عمل الإدارة لضبط الشارع العام وذلك خلال استماعه لشروح وافية من رئيس مكتب مكافحة الظواهر السلبية التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد منعم المهشهش.

وقدم الكزة خلال جولته شروحا وافية حول تعزيز سبل الوقاية من السلوكيات الإجرامية وما يتَّصل بها، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات العامة؛ وتطوير المورد البشري من خلال تكامل الجهود التدريبية، بغية رفع فعالية الإدارة وتعزيز الثقة في قدرتها على إنفاذ القانون، مشيدا بعملها طيلة المدة الماضية.