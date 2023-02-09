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شاهد : مطرب مصري شهير يعلن إحياءه حفل في ليبيا في هذا الموعد (فيديو)

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن الفنان الشعبي المصري حمو بيكا، اليوم الخميس إحياءه حفل في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم الثامن عشر من فبراير الجاري في ذكرى احياء 17 فبراير بدعوة من عبدالغني الككلي .

وظهر حمو بيكا، في مقطع فيديو قائلًا : ” انتظروني يوم 18 فبراير في أقوى حفلة بطرابلس الليبية في عيد ثورة 17 فبراير بأمر الله، مخاكو حمو بيكا هنقضي أقوى حفلة لأخواتي الليبيين”.

وأضاف قائلًا : “أنتظروني في أول مرة بليبيا بطرابلس بحي ابو سليم لإحياء ذكرى ثورة 17 فبراير”.

وفي السياق، أعلن مطرب المهرجانات المصري عمر كمال التعاقد معه لاحياء حفل أبوسليم، قائلا : انتظروني في حفلة ثورة 17 فبراير المجيدة .

وذكرت وسائل الإعلام أن التعاقد مع الفنان عمر كمال بمقابل يصل الى 450 الف دولار مقابل إحياء الاحتفالات الوطنية بمناسبة ذكرى ال17 فبراير.

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