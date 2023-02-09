وزير الدبيبة: سنمنح العمالة الوافدة شريحة ورقم وباقة اتصالات

وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اتفاقية مع شركة المدار الجديد تهدف لإنشاء باقة وافد للعمالة الأجنبية يتم من خلالها تزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات.

وستمنح الشركة بناء على هذه الاتفاقية، العامل الأجنبي رقم الهاتف من الباقة عند تسجيله بمنصة “وافد” ومنحه شريحة فور وصوله لليبيا من خلال مراكز الخدمة، وستساعد هذه الخدمة في حصر العمالة بشكل منظم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها، بحسب بيان الوزارة.

كما أن هذه الاتفاقية تنص على أن شركة المدار الجديد ستخصص رقم مركزي للاتصال والاستعلام وإرسال رسائل الإرشادات والتوعوية منذ دخول العامل الأجنبي إلى ليبيا، وتمكنه من إرسال طلبات الشكاوى والخدمات، وفق البيان.