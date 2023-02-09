عميد بلدية المرج يؤكد حدوث هزة أرضية خفيفة بالمدينة

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قال عميد بلدية المرج وليد علي صلهوب، اليوم الخميس، إن أهالي المدينة وضواحيها شعرو بهزة أرضية خفيفة جداً قبل قليل.

وأوضح الصلهوب في تصريح ل”أخبار ليبيا 24″ أن الهزة الأرضية لم يشعر بها إلا من مكان ثابتا في مكانة “على سرير أو مقعد أو بالمنزل”، وبمكان هادئ جداً.

وأشار عميد البلدية في تصريحه إلى أن من كان يتحرك أو في سيارة لم يشعر بالهزة الأرضية.

وفي فبرابر 1963ضرب مدينة المرج زلزالا بلغت قوته حوالي 5.3 درجة على سلم ريختر، حيث كان مركز الزلزال «قرية سيدي دخيل» قرب طلميثة ونتيجته وفاة 243 شخصا وجرح المئات، واعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا في تاريخها المعاصر.