مثلا بجثته وحرقا سيارته..البحث الجنائي يعلن تمكن فرع الجبل الأخضر من ضبط شقيقين قتلا عمهم بشهر رمضان

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن فرع الجبل الأخضر تمكن من القبض على شقيقين قتلا قبل تسعة أشهر عمهم ومثلوا بجثته.

وأوضحت الإدارة أن المتهمين قاما بإضرام النار في سيارة المجني عليه وهي متوقفة في الطريق العام والتي انفجرت إثر ذلك.

وأضافت إدارة البحث الجنائي أن الحادث كان في اليوم الأخير من شهر رمضان الماضي حيث قام الشقيقان المدعو (ع.س.ع) والمدعو(أ.س.ع) بالاعتداء على عمهم العميد محمد عبد الواحد حسين الجويفي وقتله والتمثيل بجثمانه في الشارع العام وقاموا بحرق المركبة الآلية الخاصة به بطريقة انتقامية مما أدى إلى انفجارها قبل أن يلوذوا بالفرار من مدينة البيضاء.

وذكرت أنه فور الحادث أعطي المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء أوامره لجهات الاختصاص في مدينة البيضاء بفتح محضر بحث وتحري في الواقعة، كما فتحت الإدارة العامة للبحث الجنائي محضر بحث وتحري تم بموجبه وضع جميع أرقام الهواتف والحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة.

وأفادت الإدارة أنه بعد مرور ثمانية أشهر تنبه المحققون لحدوث معاملة مصرفية بأحد الحسابات التي كانت تحت المراقبة والمتمثلة في سحب مبلغ مالي وعلى الفور قام أعضاء التحريات بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمصرف ومعرفة الشخص الذي قام بالسحب.

وأكدت أنه أثناء مراقبته وتتبعه اتضح أنه قام بتحويل المبلغ عن طريق أحد مكاتب الشحن والتوصيل وعند انتقال أعضاء التحريات إلى مكتب الشحن تبين أن المبلغ تم تحويله لمكاتب صرافة بمدينة زليتن واستلمه أحد الجناة عن طريق رقم هاتف جديد يقوم باستخدامه.

وأشارت إلى أنه على الفور تمت مخاطبة مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء لمخاطبة النائب العام لتحديد مكان الجناة عن طريق رقم الهاتف بشركة الاتصالات.

وبينت أنه بناء على ذلك تم فعلا تحديد مكان الجناة بمدينة زليتن كما تم مخاطبة قسم البحث الجنائي زليتن عن طريق النائب العام لضبط الجناة وبعد أن تم ضبطهم أحيلوا إلى مكتب النائب العام بطرابلس.

وأضافت أنه بعد إتمام تلك العملية تمت مخاطبة النائب العام بطرابلس ورئيس جهاز الشرطة القضائية لإحالة المطلوبين وهو ما تم فعلا حيث تم إرسالهم إلى المقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي.

وذكرت أنه بعد انتقال اعضاء وحدة التحقيق بفرع الادارة العامة للبحث الجنائي الجبل الأخضر إلى مقر الادارة العامة للبحث الجنائي بنغازي للتحقيق والاستدلال حول الواقعة وبمواجهة المتهمين بالدلائل والقرائن المثبتة اعترفوا بما نسب إليهم.

ولفتت الإدارة إلى أن الأول اعترف بالقتل العمد مع سابق الإصرار والترصد بعد مراقبته للمجني عليه لمدة أربعة أيام إضافة لحرق سيارة الضحية وحيازة أسلحة نارية فيما اعترف الثاني بمشاركته في الجريمة بإخفاء القاتل بمنزله وتهريبه إلى خارج مدينة البيضاء.