تمتد لمدن جديدة… اخر تطورات مسار العاصفة المتوسطية والغبار والطقس على ليبيا

اوضح تقرير لخبراء الارصاد عن حالة الطقس في ليبيا انه من المتوقع ان يتطور المنخفض الجوي إلى عاصفة متوسطية ( او ميديكان ) اطلق عليه اسم هيليوس، مابين مالطا وصقلية الليلة.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تكون الرياح قوية هناك قد تتجاوز الهبات 135 كلم / ساعة.

ووفقا للتقرير من المتوقع ان تلتف العاصفة وترتد للجنوب غدا نحو الساحل الغربي وتصل مساء الغد لكن مع تراجع قوتها .

واضاف التقرير ان ليلة الجمعة وفجر السبت تصل العاصفة إلى غرب ليبيا مع رياح قوية تتجاوز 80 كلم / ساعة , وبحر هائج الموج ، ايضا طقس بارد وامطار منتظرة تكون رعدية وربما غزيرة ببعض مناطق الشمال الغربي .

واشار التقرير إلى أن العاصفة ستتراجع قوتها جنوب مالطا وقبل قدومها لساحل بلادنا ولن تشكل خطر على مناطقنا ولكن ستصل كمنخفض عميق مصحوب برياح قوية مشابهة لليوم .

وذكر التقرير ان التقلبات ما زالت مستمرة وامطار ورياح مازالت متوقعة خاصة بشمال غرب ليبيا .

والله اعلــــــــــــــم.