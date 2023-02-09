بناء على فتوى دار الإفتاء.. «الزني» يشترط أداء اليمين القانونية لتسلم «قروض الشباب»

اشترط فتح الله الزني وزير الشباب في حكومة عبدالحميد الدبيبة، رئيس مبادرة الإسكان الشبابي الأسر المحتاجة، على المستفيدين من «قروض الشباب» أداء اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات، للحصول على الدفعة الأولى من القرض، استناداً لفتوى صادرة عن دار الإفتاء التي يرأسها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وخاطب الزني، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بضرورة توجيه مديري فروع المصرف بعدم تسليم أي مستفيد من مبادرة قروض الإسكان قيمة الدفعة الأولى من التمويل النقدي الخاصب به إلا بعد التحقق من أداء المستفيد اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات.

وأكد الزني، في خطابه، إن ذلك يأتي في الوقت الذي يثمن فيه جهود رئيس المصرف المبذولة لتنففيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

ولفت إلى أن ذلك التوجيه يأتي أيضاً في إطار حرص اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2022 في توزيع التمويلات النقدية للمبادرة على مستحقيها بكل البلديات على المستوى الوطني.

وشدد وزير الشباب في حكومة الدبيبة، على ضرورة الالتزام بما جاء في خطابه وتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.