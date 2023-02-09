عائلة أبو عجيلة تلجأ لحكومة باشاغا قبل استئناف محاكمته

سعت عائلة ضابط الاستخبارات الليبية الأسبق أبو عجيلة المريمي، لـ«الحصول على مساعدة حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا»، بشأن إجراءات محاكمته الراهنة في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي.

والتقى خالد مسعود، وزير العدل في «حكومة الاستقرار» غير المعترف بها دولياً، في مدينة بنغازي (شرق)، وفداً من أسرة أبو عجيلة، قدّم إليه مذكرة تشرح متطلبات الدفاع، من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم الأميركية.

وجاء هذا اللقاء بعد إعلان أسرة أبو عجيلة أنها بصدد فتح حساب بنكي باسم منظمة مجتمع مدني في بنغازي؛ لجمع التبرعات للدفاع عنه، بعدما طلب فريق المحاماة الأميركي مليون دولار مقدم أتعاب، للبدء في الترافع عنه.

وعينت القاضية الأميركية موكسيلا أوبديايا رسمياً، لتمثيل أبو عجيلة، المحامية ويتني مينتر، التي قالت وفقاً لوكالة «رويترز»، إن «عائلته غير قادرة على توكيل محامي دفاع على نفقتها».

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة لأبو عجيلة في 23 من الشهر الحالي، علماً بأنه سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، في حال إدانته رسمياً.