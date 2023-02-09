الحامي: عقيلة خالف اتفاق القاهرة بشأن التعديل الدستوري

قالت عضو مجلس الدولة “نعيمة الحامي” إن التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان لم يطرح لمناقشته بين أعضاء المجلس، وأن الأعضاء لا يعلمون نصوص التعديل الذي أقرّه مجلس النواب.

وأضافت الحامي في تصريحات أن رئيس المجلس “خالد المشري” قال إنه استلم مقترحا لتعديل الدستور دون أن يقوم بطرحه للمناقشة مع الأعضاء، على حد تعبيرها.

ورجحت “الحامي” عرض التعديل الأخير في الجلسة المقبلة بعد نحو أسبوعين، مشيرة إلى مخالفته مخالفة واضحة لما اتُّفق عليه في القاهرة، حسب تعبيرها.

وكان رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” قد أعلن في جلسة سابقة عن تعديل الإعلان الدستوري الـ 13 واعتباره قاعدة دستورية ، مشيرا إلى تقديم نسخة منه إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.