الهيئة العامة للأوقاف تعلن ازالة تماثيل الأحصنة المضيئة بطرابلس .. وتوضح السبب

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الخميس عن إزالة شركة الخدمات العامة، تماثيل ومجسمات الأحصنة المضيئة في بعض الأماكن العامة بمدينة طرابلس استجابة لكتابها وبيان حرمة ذلك في شريعة الإسلام، بحسب ماورد في البيان .

نص بيان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية :

الحمد لله مثيبِ الشاكرين، وناصرِ من ينصر الدين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، القوي المتين.، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغْرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد، وأبو داود، في سننهما، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال-: (لا يشكُرُ اللهَ من لا يَشكُرُ الناس).

من هذا المنطلق تتوجه #الهيئةالعامةللأوقافوالشؤونالإسلامية، بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان، للسيد “محمد إسماعيل”، رئيس #شركةالخدماتالعامة، على استجابته الفورية لكتاب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بوجود تماثيل في بعض الأماكن، وبيان حرمة ذلك في شريعة الإسلام.

وقد قام -وفقه الله- بإزالة هذه التماثيل، في موقف يدل دلالة واضحة على تعظيمه للنصوص الشرعية، وحرصه على ما ينفع المسلمين في أخراهم.

نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفقه الله لما يحب ويرضى، وأن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.