الكبير وشكشك يبحثان الإنفاق العام ورفع معدلات الإفصاح

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بمكتبه، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة المواضيع المتعلقة بالإنفاق العام والتعاون؛ لرفع معدلات الإفصاح والشفافية لكافة مؤسسات الدولة، وفقا لبيان المصرف المركزي.

وكان مصرف ليبيـا المركزي، أصدر اليوم الخميس، بيانا حول الإيراد والإنفاق العام خلال شهر يناير من العام الجاري حيث بلغت الإيرادات 5 مليارات و900 مليون دينار.

وأوضح المصرف، أن إيرادات المبيعات النفطية 4.7 مليارات والإتاوات النفطية 1.1 مليار دينار والضرائب 3 ملايين والجمارك 10 ملايين دينار وإيرادات أخرى 16 مليونا.