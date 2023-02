محكمة استئناف باريس تلغي حُكما بالتعويض لشركة تونسية

ألغت محكمة استئناف باريس حكما قضائيا بتعويض شركة “سيبا بلاست” التونسية من صندوق الثروة السيادي الليبي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار.

ووفقا لموقع “أفريكا انتيلجنس”، فإن الشركة كانت قد طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار بدفع تعويض يقدر بـ 280 مليون يورو؛ لفشل ليبيا تنفيذ سلسلة من العقود المتعلقة ببناء 3 سجون واستيراد معدات وسترات واقية من الرصاص إلى جانب برامج تدريب للشرطة.

وأمرت محكمة استئناف باريس شركة “بلاست” بدفع التكاليف القانونية للقضايا السابقة المرفوعة ضد الشركة الليبية.

وكانت عقود قد وقعها المجلس الوطني الانتقالي عام 2012 مع شركة ” جياكوروسا” الإيطالية قبل أن تستحوذ عليها الشركة التونسية التي انتقلت إليها الالتزامات التعاقدية عام 2014 .

وكان رجل أعمال تونسي قام بشراء الشركة الإيطالية ونقل حقوق العقود الموقعة مع ليبيا إلى شركة أخرى من شركاته التي لديها خبرة محدودة في البناء والأشغال العامة وفي الاستشارات بشأن إصلاح الأجهزة الأمنية.

