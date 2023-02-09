لا تفرق بين الملاريا وإيبولا..السايح يرد على وزير الصحة السابق ناجي بركات

أخبارليبيا24

رد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح على منشور وزير الصحة السابق ناجي بركات، حيث انتقده فيه.

وقال السايح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”وصلني من بعض الأصدقاء ما كتبته عن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اللي هو شخصي حيدر السائح”.

وأضاف مدير المركز :”بصراحة تألمت جدا لما كتبته ليس بسبب وصفك لي بجملة “لا تكن مثل الأغبياء” أو بأني ” طالب شهرة”. كلام غير مهم لن أرد عليه!”.

وتابع السايح :”الشي الوحيد الذي استوقفني هو تصريحك بأن “إيبولا يحتاج بعوضة من نوع خاص لنقله”.

وواصل مدير المركز :”يا سيادة الوزير السابق، لا أعرف عن أي بعوضة تتكلم في مرض الإيبولا؟ يبدو أن الأمر اختلط لديك بينها وبين الملاريا!”.

وقال السايح :”ونظرا لما قاله الوزير السابق وهو طبعا رسالة لمتابعيه، لا تقلقوا يا ليبيين، لن يدخل المرض لأن البعوضة ليست موجودة في بلادنا”.

وذكر أيضا:”أطلب منك مراجعة المنشور المعمم من المركز لأن به العديد من المعلومات المفيدة لحضرتك لأن واضح بأنك لا تعرف شي عن إيبولا سيدي الكريم”.

وكان وزير الصحة السابق ناجي بركات وجه رسالة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح.

وقال بركات في رسالته ::كان يجب ألا تتحدث لليبيين وتنشر عن هذا المرض _إيبولا _ وهو أصلا لم يدخل ليبيا نهائيا ويحتاج إلى بيئة نوع خاص لنقله وهي غير متوفرة في ليبيا”.

وأضاف :”يجب أن تتاكد ولا تنشر هذا وإذا لديك خطة لاحتواء أي وباء ارسمها وكن لها جاهز، لا تنشر الذعر بين الناس ولا تكن مثل الأغبياء الذين فقط يريدون الشهرة”.

وتابع :”أمن قومي صح ولكن الأمن القومي يحتاج إلى خطط واستراتيجيات وطريقة التصريح بانتشار أي وباء مش زن طب في الفيسبوك تحذر الليبين من هذا الوباء”.

وختم وزير الصحة السابق منشوره بالقول :”فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب”.