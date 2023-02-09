حكومة الدبيبة تشارك في معرض «صنع في الجزائر»

شارك كل من وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة والشؤون التجارية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في فعاليات افتتاح معرض ” صنع في الجزائر” بنسخته الثانية.

جاء ذلك برفقة سفير جمهورية الجزائر لدى دولة ليبيا والمدير العام لشركة النخلة المضيئة المنظمة للمعرض، وذلك على أرض معرض طرابلس الدولي، بحسب بيان حكومة الدبيبة.

يشهد المعرض مشاركة 55 شركة جزائرية متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء و المواد الطبية والكهربائية والمعدات الصناعية، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 8 – 11 فبراير 2023م، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.