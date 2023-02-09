المشير خليفة حفتر يطلع على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في صيانة جامعة بنغازي

أجرى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، زيارة ميدانية للإشراف المباشر والاطلاع على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التي تم تكليفها بصيانة جامعة بنغازي.

وشدد حفتر، خلال زيارته على ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً للطلبة.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعلياً في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة بعد 12 عاماً من التوقف.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع.

وأطلع العريبي خلال الجولة على التجهيزات اللوجستية والفنية التي تشمل موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب.

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