باشاغا يبحث مع عميد بلدية سرت خطة إعمار المناطق المتضررة

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مع عميد بلدية سرت “مختار المعداني” وضع خطة من أجل إعمار المناطق المتضررة بالمدينة، وخاصة منطقة الجيزة العسكرية.

المعداني وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، قال إنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل؛ لوضع الخطوط العريضة من أجل إعادة إعمار المدينة، وخاصة المناطق التي تضررت إبان عملية تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

بدوره أبدى باشاغا كامل استعداده لتحشيد كل الإمكانيات، وتقديم الدعم المالي للبدء في إعادة إعمار المدينة.