بالفيديو… شهود عيان: تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين كتيبة صبرية ورحبة الدروع في تاجوراء

قال شهود عيان ومصادر محلية ان اشتباكات بالاسلحة المتوسطة اندلعت في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس .

وبحسب مصادر محلية فإن اشتباكات مسلحة سمعت داخل منطقة تاجوراء بين كتائب مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي .

ووفقا للمصادر فإن السبب وراء الاشتباكات على خلفية مقــتل شخص يتبع ما يُسمى كتيبة صبرية من قبل مسلحين من رحبة الــدروع تاجوراء.

وأضافت المصادر ان هذا الامر دفع القوات التابعة لكتيبة صبرية لقتل عنصــر يتبع كتيبة رحبة الدروع المعروفة بكتيبة “البقـــرة” نسبة لآمرها بشير البقرة.

شاهد فيديو الاشتباكات 👇👇 :