حفتر يطلع على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في جامعة بنغازي

أخبارليبيا24-أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، زيارة ميدانية للإشراف المُباشر غلى أعمال الصيانة في جامعة بنغازي.

والتقى حفتر خلال زيارته، رئيس اللجنة، حاتم العريبي، والأعضاء عبد الرحمن زيد، وفرج اقعيم، ورئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات والأساتذة والموظفين والطلبة بالجامعة.

وأكد القائد العام، على ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً للدراسة.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أعلنت أن الشركات المنفذة باشرت في استلام المواقع في جامعة بنغازي للبدء فى أعمال الصيانة.

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