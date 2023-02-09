اشتباكات تاجوراء تتسبب بإيقاف مطار معيتيقة وتحويل رحلاته إلى مصراتة

أكدت مصادر مطلعة ووسائل اعلام محلية إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة بشكل مؤقت، على خلفية الاشتباكات الدائرة في منطقة تاجوراء بين كتيبة رحبة الدروع و كتيبة صبرية والاسود التابعة للرئاسي.

وقالت وسائل اعلام محلية أنه جرى تحويل رحلتين (الاجنحة – طيران غدامس ) متجهتين إلى معيتيقة من دولة تونس إلى مطار مصراتة بسبب المناوشات و تسريح السلاح بين كتائب ” البقرة – الشهيدة صبرية – و الأسود ” في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي لمطار مصراتة الدولي في تصريحات صحفية مقتضبة “استقبلنا 3 رحلات جوية من مطار معيتيقة على خلفية التوتر الأمني بمحيط المطار”.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين كتيبة رحبة الدروع المعروفة بكتيبة “البقـــرة” نسبة لآمرها بشير البقرة وكتيبة صبرية وكتيبة الاسود على خلفية مقــتل شخص يتبع ما يُسمى كتيبة صبرية من قبل مسلحين من رحبة الــدروع تاجوراء.