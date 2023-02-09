اشتباكات مسلحة بين “كتيبة الشهيدة صبرية” وكتيبة “البقرة” في تاجوراء

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تشهد منطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس هذه الأثناء اشتباكات مسلحة، بحسب مراسلنا.

وأكد مراسل “أخبارليبيا24” أن الاشتباكات بين مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة الشهيدة صبرية وأخرى تابعة لكتيبة رحبة الدروع المعروفة بكتيبة “البقرة”.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأفاد أن الاشتباكات اندلعت عقب قتل عناصر من كتيبة “البقرة” لأحد عناصر كتيبة “صبري ساسي”، والتي. بدورها قامت بالرد وقتلت أحد عناصر كتيبة “البقرة”.

ولفت المراسل إلى أن مطار معيتيقة قام بتغيير مسار الرحلات إلى مطار مصراتة حيث وصلت إليه ثلاث رحلات حتى الآن.