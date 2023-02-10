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المشير خليفة حفتر يتابع أعمال الصيانة في جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” زيارة ميدانية للإشراف المُباشر والاطلاع على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التي تم تكليفها بصيانة جامعة بنغازي.

وشدد القائد العام، خلال زيارته، على ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً لأبنائنا الطلبة.

وكان المشير خليفة حفتر، التقى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا “عبد الله باتيلي”، بمقر القيادة العامة، في وقت سابق.

وطلب باتيلي، من القائد العام للقوات المسلحة الليبية العربية، مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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أعمال الصيانة المشير خليفة حفتر جامعة بنغازي

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صحيفة الساعة 24

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