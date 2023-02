إخراج ليبيين علقوا بالمناطق التركية المنكوبة، وفريق الإنقاذ الليبي يواصل جهوده وسط ثناء تركي

أكد السفير الليبي في تركيا مصطفى القليب وصول 4 مواطنين ليبيين إلى مدينة إسطنبول بعد إخراجهم من المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن جميعهم في حالة جيدة.

وأضاف القليب للأحرار أنه جاري التعامل مع 3 مواطنين آخرين بالتنسيق مع القنصلية العامة اثنان في أنطاكيا وثالث في غازي عنتاب.

جهود ليبية في الإنقاذ

وأكد القليب وصول الفريق التابع السفارة إلى الأماكن المتضررة لمتابعة الأمور عن قرب ولتذليل الصعوبات التي تواجه عملية إخراج المواطنين.

إنجازات فريق الإنقاذ المكلف

من جانبه، قال الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط إن الفريق الليبي في تركيا أثبت جدارته في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق زلزال كهرمان مرعاش جنوبي تركيا

وأضاف مرسيط في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، أن الفريق الليبي تمكن من القيام بعمليات ولادة قيصرية إلى جانب توفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمتضررين من الزلزال.

وأشار مرسيط إلى انتشال الفريق الليبي 24 جثمانا من تحت الأنقاض إلى جانب نقل مصاب إلى مستشفى أضنة، مؤكدا أن الفريق يعمل بشكل متناسق مع كافة فرق الإنقاذ التي وصلت من مختلف دول العالم

وطمأنت السفارة الليبية بأنقرة أهالي الفريق الليبي المكلف بعمليات البحث والإنقاذ في جنوب تركيا بأنهم بخير وصحة جيدة ويقومون بمهامهم على أكمل وجه.

ولفتت السفارة إلى أن صعوبة وجود إنترنت واتصالات بالمناطق المتضررة يمنع الفريق أحيانا من التواصل مع أهاليهم وطمأنتهم.

ثناء تركي على الجهود الليبية

بدوره أثنى عميد بلدية “جوكوروفا” بمحافظة أنطاكيا التركية “سونر تشيتين”، على مشاركة الشباب الليبيين في مساعدة ضحايا الزلزال التركي.

وقال تشيتين في صفحته على فيسبوك، إنه “يشكر شباب الكشافة الليبية الذين قدموا إلى بلادنا مؤخرًا، وعادوا الآن بوسائلهم الخاصة بعد سماعهم نبأ الزلزال لمساعدة الضحايا والمتضررين”، حسب تعبيره.

يأتي ذلك في وقت عبرت القنصلية التركية في ليبيا عن امتنانها لجهود الليبيين الذين قدموا مساعدات للمناطق المنكوبة جنوبي تركيا، مشيدة بعلاقات الصداقة بين البلدين.

