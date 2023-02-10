الليبيون يستغيثون ويعانون.. ومطربو المهرجانات يحصلون على الملايين في حفلات فبراير

أعلن مطربا المهرجانات المصريين، حمو بيكا، وعمر كمال، عن احيائهما حفل غنائي في العاصمة الليبية طرابلس يوم 18 فبراير بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وظهر المطربين في مقطعين فيديو ليعلنا عن الحفل، فيما كشف حمو بيكا عن تجهيزه مهرجان خاص للحفل بعنوان “ليبيا يا أرض الحرب”.

كما تداولت أنباء عن التعاقد مع مغني الراب التونسي سمارا لإحياء حفل حول الآخر بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا على إعلان المطربين، كونهما يقدمان لون من الغناء الصاخب والذي لا يناسب ذكرى أحداث 17 فبراير التي قتل خلالها مئات الليبيين.

وقال أحد المعلقين: “الشعب له شهرين يرجا في السيولة وحمو بيكا وعمر كمال يروحوا يلهفون الملايين في يوم واحد صدق من قال البلاد هذه خيرها البراني حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وقال آخر: “شباب ماتوا في 17 فبراير باش ليبيا تمشي قدام يعيش الشعب حياة كريمة باش يجوا فنانين مهرجانات يلهطوا دولار”.

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فيما قال آخر: “الناس تموت موش لاقين حق الدواء ولا حق الخبزة المرتبات متأخرة عن وقتها وشهر رمضان ع الأبواب الطرق متهالكة والشوارع غارقة بالمياه، مريض موش لاقي حق جرعة كيماوي مستشفى الأورام يستغيث بدون ميزانية وتدفعوا فلوس لهرج والمرج والرقيص”.

من جهة أخرى نفي المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، أي علاقة لحكومة الوحدة باستجلاب “بيكا وعمر كمال وسمارا” في احتفالات 17 فبراير، مؤكداً أن حفل الحكومة يتضمن عرض عسكري وفنانين ليبيين وفرق شعبية ليبية تتغنى بالثورة والشهداء.