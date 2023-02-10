الشركة العامة للكهرباء تعلن إعفاء ديون بعض المشتركين وتحدد قيمة الاستهلاك

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعفاء سداد ديون قيمة تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء لعدد من الفئات وذلك لمدة ستة أشهر على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة السداد.

وبحسب بيان الشركة الذي نشرته حكومة الوحدة المنتهية بعد إقرار الحكومة المنتهية له، فقد تضمن الإعفاء من سداد ديون قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء لفئات المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات، والمشتركين من نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات، والتوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية أو المرتبات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل بهذا الإعفاء يسري لمدة ستة أشهر من تاريخه على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتُورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتُدرج ضمن بند الدعم.

هذا وحددت الشركة قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة ألف درهم لكل كيلو وات ساعة ويتم استهلاكه وفقاً لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة الشركة.