السلامة الوطنية: فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 20 شخص وانتشال 12 جثة من تحت الأنقاض في أنطاكيا

أخبارليبيا 24

كشفت هيئة السلامة الوطنية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 20 شخصا بمدينة انطاكيا الخميس جنوب تركيا.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 12 من تحت الأنقاض.

وأشارت الهيئة إلى أن فرق الإنقاذ المكلفة بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ من مدينه أنطاكيا بالجنوب التركي تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي رفقة أفراد الطب العسكري والمباحث الجنائية في عمليات البحث.

وطالبت الهيئة المسؤولين إرسال فريق آخر إلى سوريا للمشارمة في أعمال البحث والإنقاذ، مركدة أن الوقت ينفذ وكل ثانية مهمة لإنقاذ حياة.