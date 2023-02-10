علي حسين عن سبب استقالته: الحكومات لم تفي بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء

أوضح عميد بلدية البيضاء المستقيل، علي حسين، أن استقالته من رئاسة البلدية لم تأتي على خلفية ضغوط اجتماعية أو سياسية، بل بسبب عدم قدرتي على خدمة سكان البلدية.

حسين، وفي تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أوضح إن الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، أسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي.

وأشار إلى أن أغلب المشاريع التي نُفّذت داخل المدينة جرى تمويلها عن طريق مصلحة الضرائب بموجب قانون النسبة، نافيا تمويلها من الحكومات.

وأكد أنه يتم تهميش البلدية والبلديات المجاورة، ولم يتم صرف أي ميزانية للبلدية منذ تاريخ انتخابها.