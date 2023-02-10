الزحوف: هدفنا من «الملتقى الاستثنائي» توحيد صفوف المشاركين في «ثورة 17 فبراير»

قال رئيس أعيان وحكماء مدينة الزاوية “البشتي الزحوف” إن الهدف من الملتقى الاستثنائي لثوار ليبيا هو توحيد صفوف من شاركوا في ثورة 17 فبراير فقط، لافتا إلى أن الملتقى سيعقد السبت الموافق 11 فبراير بمدينة الزنتان والدعوة مفتوحة لكل ثوار ليبيا”، على حد تعبيره.

وأضاف الزحوف، في تصريحات صحفية، أن الأطراف السياسية شقت صفوف 17 فبراير ونسعى لإعادة توحيد صفوفنا من جديد ولم الشمل، متابعا:” لن نقبل المشاركين بصفة إدارية أو عسكرية أو منصب سياسي، والمشاركة لن تكون إلا بصفة “ثائر”، على حد قوله.

واستطرد:” لسنا مع أي طرف سياسي ونسعى لإنهاء الفساد الحكومي الحالي ومنع افتعال الحروب بين “الثوار”، وهناك ملتقى جامع يُجهز له ونريد توحيد صفوفنا للمشاركة فيه كي نمثل “تيار فبراير “.

ولفت إلى أن ملتقى الزنتان هو البداية لحل الخلافات وإنهاء الانقسامات بين صفوف الثوار وعدم استخدامهم في الحروب بين السياسيين.

وتابع:” نريد توحيد صف فبراير من كل التسميات “فجر ليبيا” أو “عملية الكرامة” أو “عملية البنيان المرصوص” تحت اسم “فبراير “، على حد قوله.

واختتم:” كنت أحد الحاضرين في مؤتمر المصالحة في “كورنثيا” بحضور المجلس الرئاسي والاتحاد الافريقي ووجدنا أنفسنا منقسمين وقلة أمام تيار النظام السابق”، على حد تعبيره.