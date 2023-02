حملة واشنطن ضد فاغنر مستمرة، وروما تدخل على خط المواجهة

قال وزير الدفاع الإيطالي “غويدو كروزيتو” إن بلاده والمملكة المتحدة يتعين عليهما محاربة التهديدات حول ظهور جماعة فاغنر فى دول عدة في أفريقيا من بينها ليبيا.

ونقلت وكالة نوفا عن كروزيتو قوله، إن لدى البلدين نقاط اتصال عديدة فيما يتعلق بالتعاون العسكري وصناعة الدفاع، لافتا إلى أن هناك نتائج إيجابية مشتركة لبلاده وبريطانيا بفضل التعاون العسكري.

وأشار كروزيتو إلى أن إيطاليا والمملكة المتحدة يواجهان مخاطر أخرى تتمثل في تدفقات الهجرة التي لا يمكن السيطرة عليها، ربما بسبب توغل روسيا في ليبيا.

يشار إلى أن التصعيد الأوروبي والأمريكي ضد روسيا ومجموعة فاغنر التي تربطها علاقة برئيسها فلاديمير بوتين قد بلغ ذروته مؤخرا، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الشركات والكيانات والأفراد متهمين بدعم نشاط شركة “فاغنر” الروسية.

وذكرت الولايات المتحدة أن عقوبات الخزانة الأمريكية شملت شركة طيران مقرها في الإمارات تستخدمها “فاغنر” لنقل الأفراد والمعدات بين دول أفريقية بينها ليبيا.

وكان مدير المخابرات المركزية الأمريكية “وليام بيرنز” قد زار ليبيا منتصف يناير الماضي والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فى طرابلس وخليفة حفتر في بنغازي كجزء من حملة من إدارة الرئيس بايدن تستهدف فاغنر.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” عن مسؤولين أمنيين أوروبيين وليبيين، أن بيرنز ضغط على حفتر لطرد مرتزقة “فاغنر” وسط مخاوف من أن المجموعة قد تستفيد من ثروات البلاد النفطية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن بيرنز حذر خلال زيارته إلى ليبيا، خليفة حفتر من استضافة المرتزقة الروس.

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة أصبحت قلقة من أن فاغنر قد تستفيد من تدفقات إيرادات جديدة إما من خلال دفعها من خلال عائدات النفط الليبي أو عن طريق التفرع إلى شبكات تهريب الوقود المزدهرة في البلاد، مؤكدة أن حفتر لم يرد على طلب للتعليق.

كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مجموعة فاغنر شبه العسكرية المرتبطة بروسيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول من بينها ليبيا.

وذكر البرلمان الأوروبي أن فاغنر شاركت في الدعم اللوجستي والعمليات القتالية لدعم المتمرد خليفة حفتر منذ 2018؛ فيما كشف تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا في أكتوبر 2021 تورط فاغنر في جرائم حرب، بما في ذلك إعدام المدنيين وزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وقتل أو تشويه المدنيين بمن فيهم الأطفال .

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء + قناة ليبيا الأحرار

