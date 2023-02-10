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التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تدعو إلى إحالة نتائج الجرد إليها أولا بأول

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

دعت وزارة التخطيط والمالية، بالحكومة الليبية، مراقبي المراقبات مكاتب الخدمات المالية، ورؤساء اللجان الفرعية للجرد السنوي للعام المالي، بإفادة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ورئيس اللجنة الرئيسية للجرد السنوي، خميس عقوب بما تم إنجازه من أعمال.

كما طالبت الوزارة بإحالة نتائج الجرد أولاً بأول حتى تتمكن رئاسة اللجنة، من إعداد التقرير النهائي للجنة في أسرع وقت وحل أي صعوبات قد تواجه عمل لجان الجرد السنوي، بناءً على قرار وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد.

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الوطن الليبية

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