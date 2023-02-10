اللواء 106 مُجحفل: صيانة ملعب بنغازي الدولي ستكون تحت الإشراف المُباشر لآمر اللواء وأن مدتها لن تتجاوز الـ 12 شهراً

التقى آمر اللواء 106 مُجحفل عميد ركن خالد حفتر، ممثلي أندية بنغازي وعدد من رموز الرياضة بالمدينة، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وتم خلال اللقاء شرح آلية تجديد العقد القديم للشركة الأجنبية المُنفذة لصيانة ملعب بنغازي الدولي بالمدينة الرياضية عن طريق لجنة إعادة الاعمار والاستقرار.

وأكد العميد خالد حفتر بأن الصيانة ستكون تحت إشرافه المُباشر، وأن مدتها لن تتجاوز الـ 12 شهراً.

ويأتي ذلك ضمن دور القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية لدعم الرياضة وما لها من دور كبير في تعميق الوعي لدى شريحة الشباب، ومحاربة كافة الظواهر والأفكار الهدامة.