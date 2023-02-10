الفريق الليبي ينقذ 5 أتراك بعد أيام تحت الأنقاض في أنطاكية

تمكن الفريق الليبي المشارك في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بمدينة أنطاكية التركية من إنقاذ 5 أشخاص أحياء، وانتشال عدد آخر من الجثث.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية في بيان عبر «فيسبوك» أن الفريق يواصل أعمال البحث والإنقاذ، لليوم الثاني على التوالي، رغم الظروف المعيشية الصعبة بالمدينة، حيث انقطاع كامل للتيار الكهربائى، وانقطاع المياه، وشبكة الاتصالات.

وقال البيان إن عناصر الهيئة الموفدون بفرقة البحث والإنقاذ تشارك في عمليات البحث عن المفقودين جراء الزلزال، برئاسة اللواء بشير بلعيد، ومشاركة عناصر ذوي قدرات عالية وخبرة، حيث ساعد بعضهم في عمليات بحث وإنقاذ دولية.

يشار إلى أن الفريق الذي يضم عددًا من الأطباء والمسعفين وخبراء إنقاذ وصل إلى مطار أضنة أمس الأربعاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الفريق الليبي 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ.

كما جرى إرسال مساعدات عينية متمثلة في بعض الأدوية والأغذية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.