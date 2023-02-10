السلامة الوطنية: فرق الإنقاذ تواصل عملها في عمليات البحث بمدينة هاتاي بالجنوب التركي

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أكدت هيئة السلامة الوطنية أن فرق الإنقاذ المكلفة بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ من مدينه هاتاي بالجنوب التركي تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الهيئة أن أعمال البحث والإنقاذ تتم رفقة أفراد الطب العسكري والمباحث الجنائية في عمليات البحث والادإنقاذ بإمرة لواء بشير بلعيد.

وأوضحت هيئة السلامة أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من تحت الركام أحياء وانتشال جثمان 20 شخص مفارقين للحياة من تحت الأنقاض.

ودعت الهيئة المسؤولين لإرسال فريق آخر إلى سوريا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، موضحة أن الوقت ينفذ وكل ثانية مهمة لإنقاذ حياة.