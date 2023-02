اتفقت هيئة شؤون الحج والعمرة مع وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية على تشكيل ائتلاف من شركات الطيران المحلية لترحيل حجاج ليبيا إلى الأراضي المقدسة، ووضع الجداول الزمنية بالمغادرة والعودة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفد الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وبحضور مندوبي شركات الطيران المحلية.

ووفق الهيئة فقد ناقش الاجتماع سبل توفير أفضل الخدمات التي من شأنها ضمان كل سبل الراحة لحجاج البيت الحرام.

عدد الحجاج الليبيين

وكان نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون الحج والعمرة “صبري البوعيشي” قد صرح للأحرار أن حصة ليبيا هذا العام ستبلغ 7800 حاج، مضيفا أن الهيئة ستبدأ الفترة القادمة في العمل من جميع الفروع في ليبيا لإنهاء إجراءات الحجاج وفق جدول زمني محدد

وقال البوعيشي إن الأعداد المتبقية من قرعة 2021 ستُضاف إلى أعداد قرعة 2022 التي أجريت قبل وباء كورونا وذلك لتكملة حصة ليبيا في الحج.

ويعد هذا الموسم من الحج 2023 أول موسم بعد رفع قيود كورونا بالكامل، والسماح لجميع الأعمار بأداء مناسك الحج، حسب وزارة الحج وشؤون العمرة السعودية.

المصدر: وزارة الحج وشؤون العمرة السعودية +قناة ليبيا الأحرار

The post مع ارتفاع حصة الحجاج إلى 7800، ائتلاف من شركات الطيران الليبية سيتولى ترحيل الحجاج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار