مؤسسة النفط تبحث سبل دعم مستشفى العيون بطرابلس

ناقشت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة مستشفى العيون بطرابلس، اليوم الخميس، سبل دعم المستشفى بأجهزة ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جمع مدير إدارة التنمية المستدامة، حامد صالح، ومدير عام مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة في إطار التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها .

وقالت مدير عام مستشفى العيون، د. رانيا الخوجة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون ضمن البادرة الثانية لدعم المؤسسة الوطنية للنفط اتجاه المستشفى، حيث كانت البادرة الأولى في توفير جهاز خاص بجراحة العيون، حيث تم استخدامه لعلاج أكثر من 3 الآلف حالة لمرضى العيون.

وأوضحت “الخوجة” أن هذا الدعم يأتي كمساهمة من المؤسسة الوطنية للنفط لبرامج توطين العلاج بالداخل والقوافل الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للآلاف من مرضى العيون.

كما أشادت بما قدم من دعم في الفترة الماضية من قبل المؤسسة مما كان له الأثر الإيجابي في علاج العديد من الحالات المرضية من مختلف أنحاء البلاد، وفقا لبيان مؤسسة النفط.