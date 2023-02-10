المشير حفتر يشرف على أعمال الصيانة في جامعة بنغازي

العنوان _بنغازي

أجرى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، زيارة ميدانية للإشراف المُباشر والاطلاع على عمل لجنة إعادة الاعمار والاستقرار التي تم تكليفها بصيانة الجامعة.

وأكد القائد العام خلال زيارته على ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكانا ملائما لأبنائنا الطلبة.

وكانت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أعلنت الأيام الماضية البدء في إعادة إعمار كلية الآداب بجامعة بنغازي حيث شرعت الشركة المنفذة في البدء فوراً بالعمل داخل مقر الكلية، لإتمام الصيانة والتجديد والتطوير لمقر الكلية وفقاً للمتطلبات المحددة من جامعة بنغازي.

كما أعلنت لجنة إعادة الإعمار و الاستقرار الشروع رسمياً في إعادة إعمار كلية الهندسة بجامعة بنغازي، حيث تشمل الاعمال إزالة المباني المدمرة وتجهيز الموقع للبدء لتنفيذ مباني الكلية وفقاً لمتطلبات الجامعة والتجهيزات اللازمة التي تحتاجها الكلية وتجهيز جميع أعمال البنية التحتية للجامعة.