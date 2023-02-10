تحسُّن ترتيب ليبيا في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية

الوطن| رصد

تحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، الذي يرصد الأعوام من 2018-2021، حيث احتلت ليبيا المركز الـ 14 من المركز الـ16 في الأعوام من 2017-2016، وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.

وبحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022، فإن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا، يكفي لتغطية المستوردات السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013، إذ بلغ متوسط حجم الاحتياطيات خلال الفترة التي غطاها التقرير نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي، أن الاحتياطيات تعد مؤشرا إلى قوة الدولة في تغطية ورادتها من السلع ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.