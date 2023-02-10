اشتباكات في تاجوراء تتسبب في إغلاق امعيتيقة بطرابلس

تشهد منطقة تاجوراء في طرابلس هذه الأثناء اشتباكات مسلحة.

وأكد مصدر خاص بـ “ليبيا الحدث” أن الاشتباكات بين ميليشيا “صبري ساسي” وميليشيا “البقرة”.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأفاد أن الاشتباكات اندلعت عقب قتل عناصر من ميليشيا “البقرة” لأحد عناصر ميليشيا “صبري ساسي”، والتي. بدورها قامت بالرد وقتلت أحد عناصر ميليشيا “البقرة”.

ولفت المصدر إلى أن مطار معيتيقة قام بتغيير مسار الرحلات إلى مطار مصراتة حيث وصلت إليه ثلاث رحلات حتى الآن.