«الضاوي» يجتمع بمديرية أمن الجفارة لتنفيذ خطة عمل تأمين طرابلس

عقد معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخميس، اجتماعاً أمنياً وصفه بـ«الموسع» لأفراد مديرية أمن الجفارة، بحضور مدير مديرية الأمن العميد عبدالناصر الطيف، ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات ورؤساء التحقيق والإدارة بالمديرية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للضاوي، فإن الاجتماع تناول مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية رقم 16 الصادرة عن المديرية، وذلك عقب استلام الدعم المقدم من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة لتأمين مناطق طوق العاصمة طرابلس.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة المحافظة على الآليات المستلمة مؤخراً من وزارة الداخلية، والتقيد بالضبط والربط أثناء تأدية المهام والرفع من وتيرة العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.