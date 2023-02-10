مطار معيتيقة يعلن عودة حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي

العنوان – طرابلس

أعلن مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، عودة حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل طبيعي الآن.

وأكد أن ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير جميع مسار رحلات من وإلى مطار معيتيقة غير صحيح.

وأكد المطار عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن رحلات الإقلاع ستكون بشكل اعتيادي من مطار معيتيقة حسب ما هو مقرر.

وأفاد أن التغيير فقط كان في رحلات الوصول من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي وذلك لدواعي الأمن والسلامة.

وكان مطار معيتيقة غير مسار عدد من الرحلات عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين المليشيات المتصارعة في طرابلس.

حيث شهدت منطقة تاجوراء اشتباكات مسلحة بين مليشيا الشهيدة “صبرية ساسي” ومليشيا رحبة الدروع المعروفة بمليشيا “البقرة” استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.