مستشفى مسلاتة يناشد وزارة الصحة بدفع رواتب الكوادر العاملة قبل توقفهم عن العمل

الوطن| متابعات

أكد مدير مستشفى مسلاتة “محمد الحويج” في خطاب وجهه إلى وزارة الصحة، أن أقساماً بالمستشفى أُغلقت نتيجة عدم توفر كوادر طبية وطبية مساعدة، وعدم دفع مستحقات المتعاونين.

وقال الحويج إن الكوادر الطبية المتعاونة أبلغت الإدارة أنه في حال عدم سداد مستحقاتها المالية عن العام الماضي فسيُضطرون لإيقاف عقودهم مع المستشفى، مشيراً إلى أن أكثر من 80٪ من العناصر الطبية المشغلة للمستشفى من المتعاونين.

هذا ودعا الحويج الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الإشكال، رافضاً تحميل إدارة المستشفى مسؤوليته القانونية.