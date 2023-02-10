المحامي العام يجري جولة تفتيشية على الإدارة العامة للبحث الجنائي

أجرى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي فوزي الكزة اليوم الخميس؛ جولة تفتيشية على مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي.

وبحسب ما نشرته الإدارة عبر صفحتها بـ “فيسبوك”؛ فقد اطلع المحامي العام خلال لقائه مدير إدارة التحقيقات والاستيفاء العميد ميلود الفيتوري وعدد من مديري الإدارات والأقسام؛ على ظروف الحجز القانوني، ومطابقتها لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية، وسلامة إجراءات الاستدلال والضبط، كما استمع إلى شروح وافية حول أبرز المشكلات والعراقيل التي تواجه الإدارة وآليات حلها.

وأفادت الإدارة، بأن فوزي الكزة، قد شدد على تعزيز سبل الوقاية من السلوكيات الإجرامية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات العامة، وتطوير المورد البشري عبر برامج التدريب، مثمنا في السياق ذاته؛ جهود الإدارة العامة للبحث الجنائي في إنفاذ القانون عبر السنوات الماضية.