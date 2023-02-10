الشركسي: المجتمع الدولي هيّأ نفسه لتجاوز مجلسي النواب والدولة

قال عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي:” على مجلس النواب القيام بشيء واقعي ملموس تجاه الانتخابات، ولا يمكن إقناعنا بأنّ ترحيل الإشكاليات سيحلّ الخلافات”.

وشدد الشركسي، في تصريحات صحفية، على ضرورة وضع خارطة طريق تحدّد موعدا جليا للانتخابات من غير تلاعب بالألفاظ ودسّ السمّ في الدّسم وزرع الألغام.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعتبر ما قام به مجلس النواب مناورة سياسية ما لم تكن مقرونة بخارطة طريق واضحة قبل نهاية الشهر.

وأكد أن المجتمع الدولي هيّأ نفسه لتجاوز المجلسيْن، وهما مَن حفرا قبرهما بأيديهما بالتمطيط والتلاعب بالعملية السياسية، وعليهما أن يعتبرا بالصّخيرات وجنيف.