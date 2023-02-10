غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء وشركة الأعمال الكهربائية تبحثان دعم التعاون المشترك

استعرض رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة موسى السليماني، خلال لقائه اليوم الخميس بمدينة بنغازي؛ مديرَ شركة الأعمال الكهربائية القابضة؛ سبلَ دعم التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة وشركة الأعمال الكهربائية.

وتطرق الاجتماع الذي شهده رؤساء الغرف الفرعية بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة؛ إلى مناقشة أبرز نقاط جدول الأعمال بين غرفة الطوارئ بالوزارة والشركة؛ وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري؛ بشأن تكليف الشركة القابضة؛ بإجراء الحفريات بمواقع الأعطال الطارئة، ودعم جهودها لإنجاز مهامها على الوجه المطلوب.