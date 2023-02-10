وزير خارجية إيطاليا: رُوما تعمل مع حكومة الدبيبة من أجل استقرار المنطقة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده تعمل في الملف الليبـي من أجل الاستقرار المنطقة بأسرها مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومِصر والحديث مع جميع القوى في الميدان، وفق لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف تاياني، إن ليبيـا تعيش وضعًا مختلفًا عمّا كانت عليه قبل 5 أو 6 أشهر ومن الضّروري مراعاة ما يحدث، مشيرًا إلى أن الأتراك لديهم نفوذ أكبر في إقليم طرابلس بينما لدى المصريّين نفوذ في برقة ولهذا السبب تسعى إيطاليا إلى الحوار مع الجميع.

وأضاف وزير الخارجية زيارتي، أن تونس وتركيا وكذلك زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر تهدف إلى العمل من أجل الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن رُوما تعمل مع حكومة الوحدة الوطنية.