الشركسي: الدبيبة يغير مواقفه بما يتوافق مع مصالحه

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بتغيير بمواقفه بما يتلاءم مع مصالحه كما وصف هذه التقلب بأنه داء انتشر بين أغلب من امتهنوا السياسية، مشيرا الى ان المواقف الحقيقية تُؤخذ في ساعات الاختيار الحر، عندما لا يكون هناك مصالح مشتركة يُظهر الشخص رأيه الحقيقي.

الشركسي، وفي تصريحات صحفية، أوضح ان مواقف الطبقة السياسية وحقيقتهم مرتبطة بتاريخهم الذي يحاولون مسحه .

وقال: ”على مجلس النواب القيام بشيء واقعي ملموس تجاه الانتخابات، ولا يمكن إقناعنا بأنّ ترحيل الإشكاليات سيحلّ الخلافات”.

وشدد الشركسي، على ضرورة وضع خارطة طريق تحدّد موعدا جليا للانتخابات من غير تلاعب بالألفاظ ودسّ السمّ في الدّسم وزرع الألغام.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعتبر ما قام به مجلس النواب مناورة سياسية ما لم تكن مقرونة بخارطة طريق واضحة قبل نهاية الشهر.

وأكد أن المجتمع الدولي هيّأ نفسه لتجاوز المجلسيْن، وهما مَن حفرا قبرهما بأيديهما بالتمطيط والتلاعب بالعملية السياسية، وعليهما أن يعتبرا بالصّخيرات وجنيف.